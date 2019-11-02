بعد ممارساته الغير أخلاقية .. قضية جديدة تهدد عضوية خالد يوسف بالبرلمان

القاهرة(صدى):

يواصل شبح إسقاط العضوية من مجلس النواب المصري ، مطاردة المخرج خالد يوسف، عضو مجلس النواب المصري ، فبعد مطالبة العديد من المحامين إسقاط العضوية عن خالد يوسف بسبب ممارساته الغير أخلاقية منسويه إليه ، ظهر شيئاً آخر يهدده بذلك أيضاً وهو التغيب عن حضور جلسات المجلس .

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد مقاطع فيديو جنسية وانتشرت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واتُهم خالد يوسف فيها، مما جعل البعض يقيم دعاوي قضائية يطالب فيها بتطبيق الدستور و القانون ولائحة مجلس النواب ولجنة القيم، لإسقاط عضويته.

كما أُقيمت دعوى ضده استند صاحبها، إلى اللائحة المنظمة لقواعد جلسات مجلس النواب والتي تضمنت أن الغياب عن 3 جلسات دون عذر مكتوب ومقدم لرئيس المجلس، أو 10 جلسات متقطعة أو التأخير عن موعد الجلسة أو الدخول والخروج أثناء انعقادها، يواجه بـ4 عقوبات متدرجة من توجيه الإنذار إلى الحرمان من بدل الجلسة، وفي حالة التكرار يُحال إلى لجنة القيم.

وقررت محكمة القضاء الإدارى المصرية ، حجز دعوى إلزام رئيس البرلمان بدعوة لجنة القيم بالمجلس، لإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف، لهروبه خارج البلاد، وافتقاده شرط حسن السمعة، وانقطاعه عن حضور جلسات المجلس، للحكم بجلسة ٣٠ نوفمبر الجاري.