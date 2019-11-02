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المغامسي: من تطلب الطلاق بدون سبب أخلاقي «آثمة»

المغامسي: من تطلب الطلاق بدون سبب أخلاقي «آثمة»
علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ صالح المغامسي ، إذا كانت المرأة تطلب الطلاق من غير شئ يتعلق بأخلاق الزوج وتقصيره معها ، فعليها إثم كبير ، ولا يحق لها ذلك ، إلا إذا كانت تخاف على نفسها أنها لم يودع في قلبها حبه وتخشى أن لا تقوم بالواجب نحوه ، وهذا يٌرجع إلى ما يٌعرف بالخلع وهي التي تخلعه ، بالتنازل عن حقها ، وقال العلماء أنه يجوز الاتفاق بين الزوج والزوجة حول حقها بعد الحصول على الطلاق .
وعن حكم إلزام الزوجين إخبار بعضهما البعض بما قد سبق من ماضيهما ، قال المغامسي ، لا يلزم أن نٌخبر عن كٌل شئ عن الفتاة ولا أن يخبر الرجل عن كٌل شئ في حياته ، أما الشئ الذي يمكن أن يكون قدحا يجب أن نخبر عنه ، فلا يلزم الحديث عن الماضي ، فمثلا إذا كان الرجل مسرفاً ويتردد على مواطن معينه في خارج البلاد مثلا ثم تاب الله عليه لا يُخبر عليه .

وتابع ، وإذا كانت الفتاة قامت ببعض المكالمات الهاتفية أو غير ذلك في زمن مراهقتها أو أيام دراستها الجامعية ثم تزوجت وتاب الله عليها، فلا تخبر عليها، ولا تتحدث عن ماضيها .

كما أكد المغامسي خلال الحلقة ، أنه خلال أداء الصلاة المكتوبة ” الفروض ” الأولى أن لا نقرأ من المصحف ، فالله عز وجل قال ” فأقرأوا ما تيسر منه ” ، فما تحفظيه أقرأيه ، أما في النوافل فالأمر واسع ، ويجوز القراءة من المصحف .

 


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 1 ساعة

الخلع
يعرف الخلع على أنه الانفصال الذي يتم بين الزوجيْن بناءً على الدعوى التي تتقدم بها الزوجة على وجه التحديد للمحكمة

[ عدد التعليقات: 86146 ] نشر منذ 1 ساعة

جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ,,

,, من علمكم نستفيد ..

[ عدد التعليقات: 86146 ] نشر منذ 58 دقيقة

جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..

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