بالفيديو.. فايز المالكي يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إجراء عملية جراحية

الرياض(صدى):

تقدم الفنان فايز المالكي بالشكر لمتابعيه الذين حرصوا على الاطمئنان على سلامته بعد أنباء تعرضه لوعكة صحية وإجراء عملية جراحية على إثرها.

وقال “المالكي” عبر تطبيق “سناب شات”: “الله يسلمكم ويرحم والديكم، أنا بخير وصحة ومسوي عملية إزالة لحمية من الأنف، والله مافي إلا العافية”.

وكان “المالكي” قد تعرض لانتقادات كبيرة في الأيام الماضية بعد ظهوره في مشهد ترويجي لمسلسل “سريع سريع”، يرتدي خلالها ملابس الشعب السوداني وببشرة سمراء، ليتهمه البعض بالعنصرية وطالبوه بالاعتذار.

والتزم “فايز” الصمت خلال الأيام الماضية ولم يعلق على تلك الانتقادات باعتبار أن ذلك كان مشهدًا في أحد المسلسلات.

httpV://youtu.be/qkmC6YnvTEY