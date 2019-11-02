فالنسيا يفوز على إسبانيول ويرفع رصيده في الدوري الإسباني

نواف السالم(صدى):

فاز فالنسيا بهدفين مقابل هدف على مضيفه إسبانيول في الشوط الثاني من مباراتهما اليوم السبت في افتتاح مباريات المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأنهى اسبانيول الشوط الأول لصالحه بهدف سجله مارك روكا من ضربة جزاء في الدقيقة 31، ورد فالنسيا بثنائية سجلها دانيال باريخو وماكسيميليانو غوميز في الدقيقتين 69 من ضربة جزاء و80 .

وارتفع رصيد فالنسيا إلى 17 نقطة وقفز إلى المركز الثامن مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة وتجمد رصيد إسبانيول عند ثماني نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.