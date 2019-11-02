بالفيديو.. مواطن ” الأب وابنه ماتا في حادث واحد.. فمن يرث الآخر؟ ” .. والمغامسي يُجيب

علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ صالح المغامسي ، في إجابته على سؤال أحد المواطنين عبر برنامج ” الابواب المتفرقة ” ، كيفية توزيع الوراثة على أسرة اب وابن توفيا في حادث واحد .

وكان تساءل مواطن قائلاً ، ” الأب وابنه ماتا في حادث واحد.. فمن يرث الآخر؟ ” ، فقال المغامسي ، إذا لم يٌعرف من مات أولاً فكل منهما لايرث من الآخر ، بمعنى أن تورث أسرة الأبن وكأن الأب غير موجود وبالمثل يورث الاب وكأن الأبن غير موجود .

وتابع ، أما إذا عٌرف توقيت الوفاة ، وأن أحدهما تأخرت وفاته عن الأول فإن المتوفي المتأخر في الوفاة يرث من الآخر ، وغالباً يستطيع الأطباء تحديد توقيت الوفاة ، وفي الحوادث الجماعية لا سمح الله وتم تحديد وقت وفاة واحد فلا الأب يُورث من الإبن ولا الإبن يرث من الأب وكأن كل مهما ليس موجوداً .