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    نوفمبر

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  3. لاعب يسجل هدف عالمي لفريقه في الوقت القاتل

لاعب يسجل هدف عالمي لفريقه في الوقت القاتل




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