أحلام توجه نصيحة للجمهور.. وفجر السعيد ترد (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

يواصل مقطع فيديو بكاء الفنانة الإماراتية أحلام تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تحدثت خلاله عن مرض صديقتها المقربة الإعلامية فجر السعيد من كواليس تصوير برنامج ذا فويس.

وأكدت أحلام خلال مقطع الفيديو الذي انهارت خلاله من البكاء، أن أهم الدروس التي تعلمتها في الحياة، أن الحياة لا تستحق الركض وراءها، وأن الإنسان لن ينال إلا ما كتب الله له مهما حاول أن يفعل.

كما وجهت أحلام نصيحة إلى متابعيها، مطالبة بعدم القسوة على النفس من أجل الحياة، قائلة الحياة لا تستحق أن تركضوا وتلهثوا وراها»، وسط تعاطف كبير من الجمهور عند بكائها بعد تذكر صديقتها على سرير المستشفى.

ومن جانبها، ردت الإعلامية الكويتية فجر السعيد على أحلام من خلال تغريدة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلة «حبيبتي أحلام الله لا يحرمني من محبتج ووجودك بحياتي…تعالي لا تتأخرين حضري معاي العملية محتاجيج حدددي».

حبيبتي #أحلام الله لايحرمني من محبتچ ووجودچ بحياتي … تعالي لا تتأخرين حضري معاي العمليه محتاجتچ حددددي 🙏🏻 https://t.co/B1clnwceYl — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) October 31, 2019

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