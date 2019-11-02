كويلار يكشف السبب الحقيقي لانتقاله إلى الهلال

ماجد محمد(صدى):

كشف لاعب نادي الهلال المحترف كويلار، أن تخطي الأزرق لعقبة نادي السد القطري والوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا لم يكن بالأمر السهل.

وأضاف كويلار: ” نأمل أن نحقق اللقب هذه المرة، للمشاركة في كأس العالم للأندية ” .

وعلى جانب أخر قال إنه يشعر بالسعادة الغامرة بالفترة التي يعيشها حاليًا داخل الهلال، كاشفًا أن أولاده كانوا السبب الحقيقي وراء انتقاله إلى القلعة الزرقاء.

وتابع في تصريحات صحفية: الكثيرون ينتقدونني لانتقالي إلى الهلال.. ولكن لا أحد يعلم لماذا اتخذت هذا القرار، لدي أسرة وأطفال، وكان يجب علي أن أحلل الأمر بدقة، خاصةً أن رياضة كرة القدم قصيرة للغاية، وهي في البداية والنهاية مصدر رزقه، أريد أن أرى أبنائي يكبرون أمامي، وأرغب في الاستمتاع بهم.. وهو الأمر الصعب تحقيقه في البرازيل، لا أشعر بأي ندم على الانتقال إلى الهلال، ولكني في نفس الوقت لم أفقد الأمل في اللعب في أوروبا خلال الفترة القادم.