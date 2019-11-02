بورنموث يسقط مانشيستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ماجد محمد(صدى):

سقط مانشستر يونايتد مجدااً أمام مضيفه بورنموث 0-1، مساء السبت، في افتتاح الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز ، حيث سجل جوشوا كينغ هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45.

وتجمد رصيد مانشستر يونايتد بهذه الخسارة عند 13 نقطة في المركز الثامن ”مؤقتًا“، فيما رفع بورنموث رصيده إلى 16 نقطة وارتقى مؤقتًا للمركز السادس.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سجل بورنموث هدف التقدم، عندما وجّه سميث عرضية منخفضة أمام المرمى، استقبل من خلالها كينغ الكرة ورفعها من فوق وان-بيساكا قبل التسديد مباشرة في الشباك.