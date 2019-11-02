تركيا تبتز العالم وتهدد بإعادة سجناء «داعش» إلى بلادهم

انقرة(صدى):

أثارت تركيا جدلًا كبيرًا، اليوم السبت، بعد تهديد وزير الخارجية سليمان صويلو، بإعادة أعضاء تنظيم داعش المعتقلين إلى بلادهم، ضاربًا الأطر القانونية التي تحصر التعامل مع سجناء التنظيم الإرهابي.

وقال «صويلو» في تصريحات له، إن الاتحاد الأوروبي لا يحمل أي مسؤولية في التعامل مع سجناء التنظيم الإرهابي، مؤكدًا أن تركيا تتعامل بمفردها معهم وإذا استمر هذا الأمر سيتركهم للعودة إلى بلادهم.

وأعلنت تركيا اعتقال العديد من أعضاء تنظيم داعش الإرهابي الشهر الماضي، أثناء هروبهم من شمال شرق سوريا، ولم تعرضهم للمحاكمة حتى الآن.

وتنص القوانين أن الدولة التي تعتقل أحد المتهمين يجب أن تخضعهم للمحاكمة وفقًا لقوانينها، وهو ما لم تفعله تركيا واحتفظت بهم في سجونها دون مراعاة سيادة الدول.