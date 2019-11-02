إيران تؤجر تاجر مخدرات لقتل معارضيها في أوروبا

نايف السالم(صدى):

فضحت السلطات الهولندية النظام الإيراني؛ حيث كشفت أن إيران كلفت تاجر مخدرات مغربي بقتل معارضين إيرانيين في اوروبا.

ووضعت السلطات الهولندية تاجر المخدرات المغربي على رأس قائمة المطلوبين للعدالة؛ لتورطه في قتل معارضين إيرانيين، لافتة إلى أنه يقيم الآن بحرية في إيران.

وذكرت وسائل إعلام هولندية، أن السلطات المحلية عرضت جائزة مالية قدرها 110 آلاف دولار للمساعدة في القبض على المتهم المغربي، الذي يدعى رضوان الطاغي 41 عامًا وهو مهرب مخدرات وأسلحة .

وقالت السلطات الهولندية أن المتهم المطلوب، يدير عصابة كبيرة تسيطر على ثلث تجارة الكوكايين في أوروبا، وأنه يعيش حاليًا في إيران.

ولفتت صحيفة ديلي تلغراف، أن اسم المتهم المغربي ورد في قضية اغتيال المعارض الإيراني رضا كولاهي عام 2015، الذي كان يعيش في هولندا باسم ” علي معتصم “ منذ فراره من إيران عام 1981، بعد تفجير مقر حزب الجمهورية الإسلامية في طهران.

كما ساعد المتهم المغربي أجهزة الاستخبارات الإيرانية في اغتيال معارضين آخرين في عدة مناطق أوروبية.