أكثر من 41 ألف مستفيدة من حملة الكشف المبكر لسرطان الثدي بصحة حفرالباطن

نايف السالم(صدى):

شملت المستشفيات ، والمراكز الصحية ، والكليات والمدارس ، والمجمعات التجارية ، ومطار القيصومة ، حيث وصل عدد المستفيدات من حملة التوعية إلى 40119 ألف مستفيدة ، بمعدل260 % ،

فيما بلغ عدد السيدات اللاتي تم فحصهن بأجهزة الماموجرام إلى 1802 سيدة ، يمثلن الفئة العمرية 40-69 ، بمعدل480 % ،

وتهدف الحملة إلى تعزيز الوقاية الأولية من سرطان الثدي من خلال تقليل نسبة انتشار عوامل الخطورة التي تؤدي إلى الإصابة بسرطان الثدي ،

إضافة إلى تعريفهم بجهاز الماموجرام وأوقات موعد الكشف مع توزيع المنشورات التوعوية التي توضح أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي ، كما تم تثقيفهم على طريق الفحص اليدوي المنزلي.

صاحب الحملة عربة الكشف المبكر عن سرطان الثدي بالتعاون مع جمعية السرطان بالمنطقة الشرقية .

الحملة تم تدشنها من قبل سمو محافظ حفرالباطن بصحة حفرالباطن بداية شهر أكتوبر تحت شعار لا تنتظري الأعراض أفحصي الان

كما تحرص صحة حفرالباطن على أقامت الحملات التوعوية لنشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع ورفع معدل الوقاية .