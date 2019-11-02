تنمية الأفلاج يثقف الفتيات بالنظام الغذائي الصحي

بدر الحارثي(صدى):

أقام القسم النسائي بمركز التنمية الاجتماعية بالأفلاج التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض برنامجاً صحياً بعنوان ” نُظُم غذائية صحية ” في نادي الحي للبنات بليلى تزامنا مع اليوم العالمي للغذاء2019م ، بهدف تثقيف المجتمع بالنظام الغذاء الصحي الذي يلبي الاحتياجات الغذائية للأفراد عن طريق تقديم أغذية كافية و آمنة ومفيدة ومتنوعة تقود إلى حياة نشطة وتقلل من خطر الإصابة بالمرض .

بدأ البرنامج بمشهد تمثيلي عن الغذاء بنوعيه الصحي والغير صحي ، بعدها قدمت الممرضة ابتسام عبدالقادر من مركز الرعاية الصحية الأولية بليلى عرضا لطالبات النادي عن الغذاء الصحي ، فوائده وكيفية تعويض الفيتامينات عن طريق الغذاء، مع عرض مجموعة من الأغذية الصحية .

ووُزعت على الحاضرات منشورات ومطبوعات ثقيفية عن الاغذية ، والفيتامينات ومصادرها الطبيعية ، وعن السمنة وخطورتها ، والاوقات المناسبة للتعرض لأشعة الشمس للحصول على فيتامين ( دال ) المفيد جداً لصحة الانسان .