بالفيديو.. نهي نبيل تستضيف فيحان في منزلها 

خالد الظفيري(صدى):

أظهر مقطع فيديو، الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل، خلال استضافتها نجم مواقع التواصل الاجتماعي الشهير، فيحان، موضحة أنها “تستضيف لأول مرة أحد المشاهير في بيتها، ليس قصورًا بهم، لكن لأن البيت مكان عائلي مقدس، وأن لفيحان خصوصية لديها”.

وجهزت نبيل لفيحان وجبة عشاء ساخنة “زبيدي”، وهو من الوجبات المشهورة في منطقة الخليج العربي، وخاصَّةً في الكويت، وذلك لأنّ أهل تلك المناطق يحبُّون هذا النَّوع من السمك.

وظهرت نبيل في المقطع توجه له الدعوة لزيارتها مجدداً برفقة عائلته ووالدته، قائلة:”أصبح لكم بيت في الكويت”، حيث بدا في الفيديو أطفال نهى وهم يمازحون فيحان، وكيف ضايفته بالقهوة العربية، واستقبلته مرتدية نظارة شمسية تقليدًا له.