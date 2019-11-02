أمانة الشرقية تطلق حملة لتنظيف قاع وشاطئ نصف القمر بمشاركة 25 غواص و 30 متطوع

سعيد العجل(صدى):

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية اليوم السبت الموافق 05/03/1441هـ، حمله لتنظيف قاع وشاطئ نصف القمر من الشوائب العضوية وغير العضوية، بمشاركة ٢٥ غواص وغواصه و ٣٠ متطوع ومتطوعة، و التي نظمها مركز التواصل المجتمعي والاهتمام الإنساني وبلدية الظهران، بالتعاون مع جمعية مهندسي البترول، وحرس الحدود.

واستمرت حملة التنظيف لشاطئ وقاع البحر بشاطئ نصف القمر سبع ساعات تم خلالها جمع كميات من النفايات المضرة للبيئة التي تسبب فيها مرتادي الشواطئ، حيث أن اغلب النفايات التي تم جمعها كانت عبارة عن زجاج وبلاستيك وغيرها من نفايات تم جمعها من قاع البحر والشاطئ، حيث بلغت كمية النفايات والشوائب التي تم ازالتها نصف طن من المواد البلاستيكية والزجاجية والخشبية.

وتهدف الحملة لنشر التوعوية والتذكير بوجوب المحافظة على الثروات البيئة من الشوائب العضوية والغير عضوية بين أفراد المجتمع والى الحفاظ على الثروات البيئية، و رفع مستوى الوعي البيئي والتطوعي بين أفراد المجتمع للحفاظ على البيئة وحمايتها من الثلوث، وهو الأمر الذي يعتبر مسؤولية مشتركة.

وتحرص أمانة المنطقة الشرقية على تنفيذ مثل هذه الحملات لتعزيز العلاقات بين الجهات الحكومية والجهات الخاصة، كما تسعى لرفع مستوى الشراكة المجتمعية وتعزيزها لدى المجتمع، كما تدعوا جميع مرتادي الشواطئ والمتنزهات وكافة المرافق بالمحافظة على النظافة العامة والاهتمام بها ليستفيد منها الجميع.