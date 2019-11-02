كلوب يلوح بمشاركة صلاح في مواجهة أستون فيلا

طلال الغامدي(صدى):

لفت المدير الفني لليفربول الإنجليزي، الألماني يورغن كلوب، إلى إمكانية مشاركة نجم “الريدز”، المصري محمد صلاح، في مواجهة أستون فيلا ضمن الجولة الـ11 من “البريميرليغ”، اليوم السبت.

وأضاف كلوب في تصريحاته عن صلاح: “يجب أن يكون بخير، كان عليه القيام بتدريبات فردية”، لافتا: “أعتقد أن الأمر مزعج بالنسبة له، وليس لي، وعليه أن يتعامل معها، لقد تم علاجها لكنها عادت”.

وتاب: “هذه ليست إصابة حقيقية بهذا المعنى، سمعت هذا (من الطاقم الطبي)، لذلك يجب أن يكون على ما يرام”.

وكان صلاح تعرض لنفس الإصابة التي عانى منها في الكاحل منذ شهر أمام ليستر سيتي، خلال مباراة توتنهام الأخيرة لحساب منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.