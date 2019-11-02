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«الغيرة القاتلة».. علم بزواجها بعد الطلاق فطعنها وشقيقها حتى الموت

«الغيرة القاتلة».. علم بزواجها بعد الطلاق فطعنها وشقيقها حتى الموت
القاهرة(صدى):

شهدت إحدى الأحياء الشعبية بالقاهرة جريمة قتل مروعة لإمرأة وشقيقها على يد طليقها بسبب علمه بزواجها من آخر .

وفي التفاصيل ، فقد كانت المجني عليها وشقيقها في زيارة لنجلها الذي يعيش برفقة طليقها ، وعندما علم بزواجها نشبت مشاجرة بينهم واستل سكين على أثرها وطعنها بـ 11 طعنة ، كما طعن شقيقها بـ 25 طعنة ليسقطا جثتين في بركة من الدماء .

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المجرم الذي لجأ للإختباء لدى أحد أقاربه ، واعترف بجريمته الشنعاء بسبب غيرته الجنونية على طليقته وشعوره بخيانتها له ، ليواجه مصيره أمام القضاء .


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