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«الأرصاد» تكشف آخر المستجدات الخاصة بالحالات المدارية كيار ومها

«الأرصاد» تكشف آخر المستجدات الخاصة بالحالات المدارية كيار ومها
نايف السالم(صدى):

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة آخر المستجدات الخاصة بالحالة المدارية ” كيار ” في بحر العرب.

وتشهد ” كيار ” انخفاض تصنيفها إلى ” منخفض مداري ” ، حيث تقدر سرعة الرياح حول مركزه (20-25) عقدة – (37-46) كم/س

ويتأثر بتأثيرات غير مباشرة على سواحل سلطنة عمان وجمهورية اليمن وخليج عدن، بهطول أمطار وارتفاع في الأمواج خلال ال 24 ساعة.

فيما توضح آخر المستجدات للحالة المدارية ” مها- MAHA ” إلى استمرار تصنيفها ” عاصفة مدارية ” ، وتقدر سرعة الرياح حول مركزها (45-60) عقدة / (83-111) كم/س.

وتتحرك الرياح باتجاه الشمال إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب بسرعة 6 عقدة.

ومن المتوقع أن تتطور إلى ” اعصار مداري ” من الدرجة الأولى، خلال ال 24 ساعة القادمة.


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