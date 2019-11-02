مانشستر يونايتد يتواصل مع إبراهيموفيتش لإعادته للفريق

ماجد محمد(صدى):

كشفت وسائل إعلامية بريطانية ، عن تواصل إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي مع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش؛ بهدف إعادته في سوق الانتقالات الشتوي المقبل، حيث ينتهي عقده مع لوس أنجلوس غالاكسي، في ديسمبر المقبل، ما يعني أنه يمكنه التوقيع لأي نادٍ مجانًا في يناير 2020.

ويريد المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد تعزيز هجوم الفريق بعد رحيل الثنائي روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز إلى إنتر ميلان، الصيف الماضي.

وأضافت المصادر ، أن مانشستر يونايتد سيواجه منافسة شرسة من إنتر ميلان ونابولي الإيطاليين للتعاقد مع إبراهيموفيتش، كما يطمح لوس أنجلوس غالاكسي إلى إبقاء اللاعب لموسم آخر.

يشار إلى أن إبراهيموفيتش لعب لأندية أياكس من هولندا، وإنتر ميلان وميلان ويوفنتوس من إيطاليا، وبرشلونة الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي ، وانتقل إبراهيموفيتش إلى لوس أنجلوس غالاكسي، في مارس 2018 قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.