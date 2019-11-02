سمو ولي العهد يعزي الرئيس الكاميروني في ضحايا الانهيار الأرضي

الرياض(صدى):

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس بول بيا رئيس جمهورية الكاميرون في ضحايا الانهيار الأرضي الذي حدث غرب جمهورية الكاميرون جراء الأمطار الغزيرة، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين.

وقال سمو ولي العهد: ” بلغني نبأ الانهيار الأرضي الذي حدث غرب جمهورية الكاميرون جراء الأمطار الغزيرة، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجياً عودة المفقودين سالمين”.