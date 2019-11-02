ظهور الثعبان الأعمى المخطط بعد 172 عاما من الاختفاء

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تمكن أستاذ بجامعة سنغافورة من العثور على ثعبان أعمى مخطط لم يشاهد في سنغافورة منذ أكثر من 172 عامًا في محمية بوكيت تيما الطبيعية.

وأوضح أنه عثر على الأفعى العمياء المخططة، ميتة في المحمية الطبيعية مؤخرا، لافتا إلى أن وضع الثعبان المخطط والشبيه بالديدان ويبلغ طوله أكثر من 50 سنتيمترا، تغير حاليا من حالته السابقة “غير محدد” إلى موجود الآن بعد أن جرى تسجيل وجوده هنا بشكل قاطع.

ومن جهته، قال مسؤول بالمحمية: “كان من غير المتوقع العثور عليه في سنغافورة لأنه من الأنواع غير المألوفة حتى في ماليزيا، ما زلنا لا نعرف العدد الحالي له أو كيفية تواجده في سنغافورة”.

وأبان أن هذا الثعبان يميل إلى الاختباء في الجحور في التربة الإستوائية الناعمة بحثًا عن فرائسه من اللافقاريات.