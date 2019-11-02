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«الغذاء والدواء» توجه نصائح هامة قبل شراء النظارات الشمسية

«الغذاء والدواء» توجه نصائح هامة قبل شراء النظارات الشمسية
علي القحطاني(صدى):

وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء نصائح هامة قبل شراء النظارات الشمسية ، مؤكدة أن السعر وحده ليس معيار للجودة ، كما أن اللون الفاتح للعدسة ليس دليل على صحتها للعين .

وأوضحت “الغذاء والدواء ” مواصفات يجب مراعاتها عند اختيار النظارة الشمسية ، وهي كالتالي :

1- أن تكون العدسات مستقطبة”polarized” لأنها مزودة بفلتر يحمي العين من إنعكاس آشعة الشمس .
2- يجب أن تغطي النظارة محيط العين من جميع الجهات لمنع دخول آشعة الشمس .
3- احرص على شرائها من نقاط بيع مرخصة ، مع مساعدة مختص بصريات عند الحاجة .
4- يجب أن تحمي النظارات الشمسية العين بنسبة تتراوح بين 75 – 90 % من الضوء المرئي .
5- يجب أن تكون العدسات قادرة على امتصاص الآشعة فوق البنفسجية بنسبة 99- 100% ، أو إلى حد 400 نانو متر .
6- يفضل بأن تكون العدسات ذات ضبغة واحدة وغير متدرجة في الألوان .
ونبهت “الغذاء والدواء ” إلى أن ارتداء النظارات الشمسية هام أيضاً للأطفال لأنهم أكثر عرضة لأضرار آشعة الشمس .


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