«الغذاء والدواء» توجه نصائح هامة قبل شراء النظارات الشمسية

علي القحطاني(صدى):

وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء نصائح هامة قبل شراء النظارات الشمسية ، مؤكدة أن السعر وحده ليس معيار للجودة ، كما أن اللون الفاتح للعدسة ليس دليل على صحتها للعين .

وأوضحت “الغذاء والدواء ” مواصفات يجب مراعاتها عند اختيار النظارة الشمسية ، وهي كالتالي :

1- أن تكون العدسات مستقطبة”polarized” لأنها مزودة بفلتر يحمي العين من إنعكاس آشعة الشمس .

2- يجب أن تغطي النظارة محيط العين من جميع الجهات لمنع دخول آشعة الشمس .

3- احرص على شرائها من نقاط بيع مرخصة ، مع مساعدة مختص بصريات عند الحاجة .

4- يجب أن تحمي النظارات الشمسية العين بنسبة تتراوح بين 75 – 90 % من الضوء المرئي .

5- يجب أن تكون العدسات قادرة على امتصاص الآشعة فوق البنفسجية بنسبة 99- 100% ، أو إلى حد 400 نانو متر .

6- يفضل بأن تكون العدسات ذات ضبغة واحدة وغير متدرجة في الألوان .

ونبهت “الغذاء والدواء ” إلى أن ارتداء النظارات الشمسية هام أيضاً للأطفال لأنهم أكثر عرضة لأضرار آشعة الشمس .