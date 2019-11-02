أول تعليق من «العنف الأسري» على تعذيب طفل سوري على يد والده في جازان 

تركي السالم(صدى):

شدد مركز بلاغات العنف الأسري؛ التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، على اتخاذ اللازم تجاه الواقعة المتداولة على مواقع التواصل بشأن تعرُّض طفل (سوري الجنسية) للتعذيب على يد أبيه.

يذكر أن مواقع السوشيال ميديا تناقلت، اليوم، مقطع فيديو بدا فيه طفل سوري وقد ملأت وجهه الكدمات بفعل تعذيب والده له حتى يجلب له المال، وتبين أنه يسكن مع أسرته في محافظة أبو عريش بمنطقة جازان.

وأطلق مغرّدون وسماً على “تويتر” بعنوان “طفل سوري معنّف” ؛ حتي وصل للترند العالمي، حيث طالب رواد التواصل الجهات المعنية، بالتدخّل لإنقاذ الطفل ومحاسبة والده.