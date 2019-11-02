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بالفيديو.. أسطورة المصارعة «هوجان» يقبل رأس عمرو أديب في لقاء طريف بالرياض

بالفيديو.. أسطورة المصارعة «هوجان» يقبل رأس عمرو أديب في لقاء طريف بالرياض
طلال الغامدي(صدى):

أكد أسطورة المصارعة الحرة العالمي هولك هوجان على شعوره العظيم بمشاركته في موسم الرياض ، وكأنه يومه الأول في المصارعة من شدة حماسة الجماهير له .

جاء ذلك خلال حوار تليفزيوني طريف مع الإعلامي المصري عمرو أديب من داخل كواليس كروان جول بالرياض ، حيث أشار في بداية الحوار إلى رغبته في زيارة مصر .

وقال “هوجان ” ممازحاً “أديب” : ربما ستأخذنى أنت إلى مصر وسآخذ إجازة طويلة، وستأخذنى فى جولة فى كل أنحاء بلدكم، وستتحمل أنت التكاليف .

فرد عليه “أديب قائلاً : سأدفع تكاليف كل شئ وسأصطحبك فى طائرة خاصة للأهرامات ولكل مكان ، ليقبل رأسه أسطورة المصارعة .

وعبر “هوجان ” عن سعادته بتواجده بالرياض قائلاً : أشعر وكأننى ولدت من جديد وكأنه يومى الأول، كل محبى هالك فى الخارج متحمسون والطاقة كبيرة جداً، وظننت وكأنه يومى الأول فى رياضة المصارعة، الليلة ستكون مشوقة ومجنونة .

وتطرق “هوجان ” إلى طريقة حفاظه على وزنه وليقاته رغم أن عمره 66 عام ، قائلاً : أنا لا زلت 22 عام ” على سبيل المزاح ، كما تحدث عن حرصه على المشروبات والتدرب مع الشباب .


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