الأحوال المدنية بمكة تقدم خدماتها لهيئة الأمر بالمعروف عبر الوحدة المتنقلة

إبراهيم الزهراني(صدى):

في إطار التعاون المشترك بين الجهات الحكومية وتقديم أفضل الخدمات لمنسوبيها في أماكن عملهم استضاف فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة وحدة الأحوال المدنية المتنقلة لتقديم خدماتها لمنسوبي الفرع حيث أصدرت وجددت الهويات الوطنية لمنسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة.

وأشاد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري بهذه الخدمة المقدمة من إدارة الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة والتي تتيح وتسهل متطلبات موظفي الجهات الحكومية.