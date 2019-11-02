«تيك توك» يثير جدلا واسعا بعد انتشاره سريعا بين المراهقين 

وكالات(صدى):

يعتبر تطبيق الفيديو “تيك توك كان” الأكثر تنزيلا من متجر تطبيقات أبل في الربع الأول من عام 2019، ليهزم بذلك تطبيقي يوتيوب وإنستجرام.

ويتيح التطبيق للمستخدمين إنتاج وتبادل تسجيلات فيديو مدتها 15 ثانية، كما ينتشر بشكل خاص بين المراهقين.

وترجع قصة المنصة الشهيرة إلى عام 2017، عندما استحوذت شركة بايت-دانس، ومقرها بكين، على تطبيق ميوزيكال.إل واي، الرائج بين الشبان في تصوير وبث تسجيلات الفيديو، الذي أصبح يعرف الآن باسم تيك توك، ويستخدمه 500 مليون في أنحاء العالم.