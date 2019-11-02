بالأسماء.. أساليب حقيرة لابتزاز منظمات الإغاثة الأممية لصالح قيادات الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

تواصل المليشات الحوثية الإرهابية عبثها فساداً بين الشعب اليمني ليس فقط بالقتل والإعتداء والدمار وإنما بمحاولة قطع أيدي المساعدات الإنسانية لشعب أفقره الحوثيون .

وكشفت مصادر محلية بصنعاء أن الحوثيين يفرضون جبايات ورشاوى على منظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة ويستقطعون من حصة الشعب اليمني مقابل السماح لها بالتوزيع .

كما أكدت أن الحوثيين يحصلون على نسبتهم من المساعدات بعدما وضعت العراقيل التي أجبرت المنظمات الإغاثية للإستجابة لهم ، وفقاً للعربية نت .

واتجه الحوثيون لفرض الجباية بشكل رسمي من خلال منظمة تعمل على استقطاع حصتهم من أي عمل إنساني ، فضلاً عن سرقة نسبة الموظفين المستحقين بالمنظمة ، مع الحرص على نسبة القيادات .

ومن أبرز تلك القيادات التي تم الكشف عن أسمائها : مدير مكتب الرئاسة التابع للحوثيين ” أحمد حامد ” أو “أبو محفوظ ” ، ووكيل الأمن القومي سابقاً “أبو عماد ” ” مطلق المراني ” ، ووزير الصحة المتوكل .