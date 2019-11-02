بالأسماء.. أساليب حقيرة لابتزاز منظمات الإغاثة الأممية لصالح قيادات الحوثيين
تواصل المليشات الحوثية الإرهابية عبثها فساداً بين الشعب اليمني ليس فقط بالقتل والإعتداء والدمار وإنما بمحاولة قطع أيدي المساعدات الإنسانية لشعب أفقره الحوثيون .
وكشفت مصادر محلية بصنعاء أن الحوثيين يفرضون جبايات ورشاوى على منظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة ويستقطعون من حصة الشعب اليمني مقابل السماح لها بالتوزيع .
كما أكدت أن الحوثيين يحصلون على نسبتهم من المساعدات بعدما وضعت العراقيل التي أجبرت المنظمات الإغاثية للإستجابة لهم ، وفقاً للعربية نت .
واتجه الحوثيون لفرض الجباية بشكل رسمي من خلال منظمة تعمل على استقطاع حصتهم من أي عمل إنساني ، فضلاً عن سرقة نسبة الموظفين المستحقين بالمنظمة ، مع الحرص على نسبة القيادات .
ومن أبرز تلك القيادات التي تم الكشف عن أسمائها : مدير مكتب الرئاسة التابع للحوثيين ” أحمد حامد ” أو “أبو محفوظ ” ، ووكيل الأمن القومي سابقاً “أبو عماد ” ” مطلق المراني ” ، ووزير الصحة المتوكل .
اترك تعليقاً