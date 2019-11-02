تايكوندو (فنون آسيا) بطلاً للغربية

محمد السعران(صدى):

حقق فريق فنون آسيا بطولة المنطقة الغربية المفتوحة للتايكوندو (للبومسي) وجاء فريق التسامح ثانياً فيما حلت مدرسة جدة ثالثاً في البطولة التي أختتمت منافساتها مساء أمس على صالة جامعة الملك عبدالعزيز بجدة بمشاركة 10 فرق من المنطقة وكان الظهور الأول لفريق الأهلي والتسامح في منافسات التايكوندو وفي الوقت ذاته ظهر فريقا الوحدة وعكاظ بمستوى رائع خلال ايقاع المنافسة.

وتوّج الفائزين بكؤوس البطولة مندوب مكتب الهيئة العامة للرياضة بجدة الأستاذ تركي الغانمي .

من جانبه أشاد رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي للتايكوندو الأستاذ ثامر بن عبدالله السعران بالجهود المبذولة من الفرق سيما أن مشاركتها الأولى على صعيد المنافسة بعد إعادة تفعيلها للعبة كالأهلي و التسامح موجها شكره لمكتب الهيئة بجدة وللمشرف على صالة جامعة الملك عبدالعزيز وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد الأستاذ خالد بازرعة على التنظيم الذي ساهم في إنجاح البطولة .وقال أن الخطط التوسعية للعبة التي رسمها مجلس الإدارة بقيادة الرئيس العميد ركن شداد بن طالع العمري ظهرت على السطح وكان المكسب الأكبر بروز وجوه واعدة فضلاً عن الحضور الجماهيري الذي تابع المنافسات وتفاعل معها .