مواجهة سهلة بين النصر وأبها 

ماجد الأشرم(صدى):

يلتقي النصر مع أبها مساء اليوم السبت بملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض بإطار لقاءات الجولة التاسعة من الدوري.

وتعد مباراة اليوم هي الـ٧ تاريخيا بين الفريقين عقب ان التقوا سابقا في 6 مراتٍ شهدت ٣ انتصارات للعالمي والتعادل في مناسبتين مقابل فوز وحيد لأبها.

ومن أبرز أحداث المباراة التي انتهت في ذلك التوقيت بفوز للنادي الجنوبي إخراج الحكم عبدالرحمن العمري ثلاث بطاقات حمراء للاعبي أصفر العاصمة عقب أن أقصى حسام غالي وقبل ذلك مشعل المطيري والبحري، حيث جاء هدف الفوز الوحيد لأبها في الوقت بدل الضائع بواسطة محمد العمري.