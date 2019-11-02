بعد تصرفه بمباراة الاتحاد.. الأهلي يقرر الخصم من راتب «بلايلي»
كشفت مصادر أن إدارة الأهلي قررت الخصم من راتب اللاعب الجزائري يوسف بلايلي؛ بعد التصرف الذي صدر منه أثناء خروجه من الملعب خلال مباراة الفريق أمام الاتحاد.
وبرر ” بلايلي ” تصرفه بأنه كان يريد إكمال اللقاء، مبينًا أنه لا يعاني من الضغط، حيث إنه مثل منتخب الجزائر وشارك مع فريق الترجي التونسي وحقق بطولات كبيرة.
يُذكر أن ” بلايلي ” رفض السلام على اللاعب البديل والمدرب وركل إحدى قوارير المياه، وذلك بعد أن قرر المدرب السويسري كريستيان جروس استبداله في الشوط الثاني وإشراك اللاعب سلمان المؤشر.
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