بعد تصرفه بمباراة الاتحاد.. الأهلي يقرر الخصم من راتب «بلايلي»

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر أن إدارة الأهلي قررت الخصم من راتب اللاعب الجزائري يوسف بلايلي؛ بعد التصرف الذي صدر منه أثناء خروجه من الملعب خلال مباراة الفريق أمام الاتحاد.

وبرر ” بلايلي ” تصرفه بأنه كان يريد إكمال اللقاء، مبينًا أنه لا يعاني من الضغط، حيث إنه مثل منتخب الجزائر وشارك مع فريق الترجي التونسي وحقق بطولات كبيرة.

يُذكر أن ” بلايلي ” رفض السلام على اللاعب البديل والمدرب وركل إحدى قوارير المياه، وذلك بعد أن قرر المدرب السويسري كريستيان جروس استبداله في الشوط الثاني وإشراك اللاعب سلمان المؤشر.

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