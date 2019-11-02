كيفية الاعتذار بشكل محترف ومهذب

أميرة خالد(صدى):

قال خبراء في الأتيكيت ، إن القدرة على الاعتذار من أهم آداب السلوك الاجتماعي، كما أنه هناك طرق عديدة تمكنك من اكتساب مهارة الاعتذار بأدب ورقي.

وقدم الخبراء ، بعض النصائح لتصبح قادرا على الاعتذار بشكل محترف ، مؤكدين أن الاعتراف بالخطأ فضيلة، فهناك رأي سائد أن الاعتذار هو علامة ضعف، لكن هذا الأمر غير صحيح فعدم الاعتراف بالخطأ يدل على هشاشة شخصيتك، فستبدو وكأنك شخص لا يقدر على تحمل مسؤولية شيء.

وتابع الخبراء ، للاعتذار فوائد عدة منها أنك ستتعلم كيف تتعامل مع الآخر بطريقة أكثر تهذيبا وتتعرف على الأمور المهمة للشخص الآخر ولك في أي علاقة، وهذا يخلق توازنا بين احتياجاتك واحتياجات الآخرين، ويصفي الأجواء في المحن الصعبة عبر تواصل صريح وصادق. وبعد الاعتذار سيتمكن الأشخاص من تجاوز الموقف الصعب.

وأوضح الخبراء ، أن هناط طرق للاعتذار بشكل مهذب منها : الصدق والإنصات ، فلا تبدأ بالدفاع عن نفسك خلال المشاجرة، لكن أنصت إلى الآخر، فلا أحد في الحقيقة يستطيع مشاركة رأيك في أمر ما مئة في المئة، لأن سبل التفكير تختلف، وعليك أن تستمع إلى وجهة نظر الآخر.

. اعتذر فورا: لا تطل الاعتذار عند الخطأ والاعتذار الشخصي هو أفضل أسلوب، والخيار الآخر هو أن تعتذر هاتفيا والخيار الثالث أن تكتب رسالة وهو الملاذ الأخير في حال لم تمتلك بدائل أخرى.