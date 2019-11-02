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أبرزهم الثوم والجوجوبا.. وصفات طبيعية تخلصك من حب الشباب

أبرزهم الثوم والجوجوبا.. وصفات طبيعية تخلصك من حب الشباب
أميرة خالد(صدى):

يُعتبر ” حب الشباب ” من أكثر المشكلات التي تؤرق السيدات والفتيات وتسبب لهم الحرج والإنزعاج، لذا سنستعرض في هذا التقرير أبرز الطرق الطبيعية التي تساعد في القضاء على حب الشباب.

• زيت الشاي

يحتوي على مواد مضادة للبكتيريا وللالتهابات؛ لذلك يساعد على تقليل ظهور حب الشباب بالقضاء على البكتريا المسببة له.

• زيت الجوجوبا

يساعد على إصلاح الجلد التالف والتئام الجروح والتخلص من حب الشباب، كما يقلل من الاحمرار والتورم والبثور التي يتركها حب الشباب.

• جل الصبار

يحتوي على مضادات البكتيريا والالتهابات؛ لذلك يساعد على تقليل ظهور حب الشباب ومنع حدوثه؛ لاحتوائه على نسبة كبيرة من الماء التي تعمل على ترطيب الجلد.

• العسل

يُستخدم لعلاج الأمراض الجلدية مثل ” حب الشباب ” ؛ وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في إزالة البثور وحب الشباب، كما يمكن استخدامه لعلاج الجروح لاحتوائه على خصائص مضادة للبكتريا.

• الثوم

يحتوي الثوم على مواد مضادة للالتهابات والجراثيم، لذلك يستخدم لعلاج حب الشباب والبثور لاحتوائه على المركبات العضوية التي لها آثار طبيعية مضادة


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