مصممة أزياء أسترالية تقاضي كاتي بيري بسبب تشابه الأسماء

كانبرا(صدى):

تقدمت مصممة أزياء أسترالية تدعى كاتي بيري، والتي يُكتب اسمها بالانجليزية “Katie Perry” ، بإجراء قضائي ضد نجمة البوب الأمريكية كاتي بيري التي يكتب اسمها بالإنجليزية “Katy Perry”، لانتهاكها علامتها التجارية، وضد شركتها “كيلر كوين إل. إل. سي”.

وتمتلك المصممة التي تعيش في سيدني، علامة تجارية للملابس النسائية، وتستخدم حاليا اسم “كاتي تايلور”، لكنها ما زالت مستمرة في عرض منتجات علامتها التجارية تحت اسم “كاتي بيري”، وهو اسمها قبل زواجها، وهو أيضاً الاسم الذي سجلت به أيضاً علامتها التجارية في أستراليا.

وقالت تايلور في تصريحات إعلامية ، إنها تقاتل “من أجل جميع الشركات الصغيرة في هذه الدولة، والتي يمكن أن يتم ترهيبها من جانب مثل هذه الكيانات الموجودة في الخارج، والتي لديها قوة مالية أكبر مننا بكثير”.

وأكدت تايلور إنها طلبت من محاميي المغنية الأمريكية، في مايو 2009، سحب طلب علامتها التجارية. ولكن المغنية أسقطت القضية قبل أن يتم عرضها أمام المحكمة ، زاعمه أن بيري تجاهلت منذ ذلك الحين علامتها التجارية الأسترالية، و”وضعت نفسها فوق القانون في أستراليا”.