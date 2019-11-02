سيدة عن طلبها الخلع: الديون اتراكمت علينا ومابنقدرش نجيب أكل

القاهرة(صدى):

رفعت سيدة مصرية دعوى خلع ضد زوجها بمحكمة الأسرة؛ بسبب صعوبة المعيشية وعدم قدرة الزوج على توفير أقل متطلبات الأسرة.

وتحدثت ” الزوجة ” عن قصتها: قائلة: ” بعد عام من الزواج بدأت حالته المادية تسوء بسبب تركه للعمل، ورغم محاولاته الجادة في إيجاد عمل جديد لم يستطع الاستمرار في مكان أكثر من شهرين ” .

وتابعت: ” حاولت مساعدته بإيجاد عمل لي ولكنه رفض بشدة وقال معنديش حريم تشتغل ” ، مبينة أن الديون تراكمت عليهما كثيرا ولم يدفعا إيجار الشقة منذ 9 شهور.

كما اقترض زوجها بعض الأموال من أصدقائه وأقربائه ولم يستطع سدادها حتى الآن، لتسوء الأمور بينهما وتطلب ” الزوجة ” الخلع.