كارينيو يتحدث عن ردة فعله عقب إقالته من النصر ويرشح لاعب شهير للاحتراف 

طلال الغامدي(صدى):

وجه دانييل كارينيو المدرب الأوروغوياني السابق لنادي النصر نصيحة هامة للاعب يحي الشهري بشأن الاحتراف الأوروبي.

وأضاف كارينيو: “أرشح اللاعب يحيى الشهري، صانع ألعاب النصر، للاحتراف في الخارج، بما يملكه من إمكانيات رائعة، هو لاعب موهوب وأتمنى أن يلعب خارجًا وأن يكون مستقبله جيدًا”.

وأشار كارينيو:”أبنائي من أكبر المشجعين لنادي النصر ،وتعرضوا لصدمة وحالة من الحزن، بعد أن تمت إقالتي من تدريب الفريق، وبالرغم من حزنهم إلّا أنّهم لا يزالون يشجعون الفريق ويحبونه حتى الآن”، لافتا:”أنا معجب جدًا باللاعب نور الدين أمرابط فهو يملك قدرات فريدة من نوعها تجعله من أفضل المحترفين في المملكة”.