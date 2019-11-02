التفاصيل الكاملة والمثيرة لجلسة محاكمة المتهم الثالث بخلية الـ45 الإرهابية

نايف السالم(صدى):

أزاحت جلسات محاكمة خلية الـ45 إرهابياً، الستار عن تسلم المتهم الثالث، أحد أخطر أسلحة القنص الروسية المعروف باسم “دراغونوف”،من داعِشي في سوريا بهدف تسليمه لزعيم التنظيم في المملكة.

وأوضح المتهم الثالث في جلسة محاكمته أنهم أخفوا السلاح داخل أحد الأنابيب الضخمة في حوش بالجوف، كما داهم رجال الأمن الموقع وضُبط بداخله 3 متهمين من بينهم سيدة مطلوبة وهاربة من ذويها منذ عام ونصف.

وكانت الخلية تورطت في العديد من الأعمال الإرهابية، من بينها اغتيال مدير مباحث محافظة القويعية العميد كتاب الحمادي في أبريل عام 2016، ووجهت لها النيابة اتهامات بالتعاون مع عصابات المخدرات لتهريب نصف طن من المتفجرات لتنفيذ عمليات إرهابية وتخريبية.