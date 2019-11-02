توجيهات عليا لتحويل المستندات الورقية بجميع الجهات الحكومية لأخرى إلكترونية

حمود العنزي(صدى):

كشفت مصادر عن صدور توجيهات عليا بوضع خطة زمنية للإستغناء عن المستندات الورقية تماماً بالجهات الحكومية وربطها آلياً بمنظومة الرقابة الإلكترونية “شامل ” .

ومن المقرر أن يقوم “ديوان المحاسبة ” وبرنامج ” يسر ” بتنفيذ مسح شامل لجميع الجهات الحكومية ، والتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لوضع الحلول الأمنية وإجراءات نقل وتخزين المعلومات .

ويهدف النظام الجديد لشبكة حكومية آمنة بناءً على تنظيمات مجلس الوزراء الأخيرة لتبادل المعلومات إلكترونياً .

وسيشمل النظام إجراءات الحسابات الختامية ، والعقود ، وشهادات براءة الذمة للمشمولين بنظام مباشرة الأموال العامة ، وغير ذلك .