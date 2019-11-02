توجيهات عليا لتحويل المستندات الورقية بجميع الجهات الحكومية لأخرى إلكترونية
كشفت مصادر عن صدور توجيهات عليا بوضع خطة زمنية للإستغناء عن المستندات الورقية تماماً بالجهات الحكومية وربطها آلياً بمنظومة الرقابة الإلكترونية “شامل ” .
ومن المقرر أن يقوم “ديوان المحاسبة ” وبرنامج ” يسر ” بتنفيذ مسح شامل لجميع الجهات الحكومية ، والتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لوضع الحلول الأمنية وإجراءات نقل وتخزين المعلومات .
ويهدف النظام الجديد لشبكة حكومية آمنة بناءً على تنظيمات مجلس الوزراء الأخيرة لتبادل المعلومات إلكترونياً .
وسيشمل النظام إجراءات الحسابات الختامية ، والعقود ، وشهادات براءة الذمة للمشمولين بنظام مباشرة الأموال العامة ، وغير ذلك .
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 26 دقيقة
الخدمات الإلكترونية إنجاز حضاري يسجل للسعودية ودول الخليج العربي.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 86114 ] نشر منذ 19 دقيقة
خير ان شاء الله ..