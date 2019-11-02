هيئة الأوقاف توفر 9 وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للأوقاف عن توفر وظائف شاغرة، للعمل في مدينة الدمام، وهي موظف استقبال ‏في قسم السكرتارية والإداريين ومكاتب الاستقبال؛ مجموع الوظائف: 1، ونوع دوام كامل؛ بينما المستوى الوظيفي: موظف التعليم : مدرسة ثانوية أو أقل، الحد الأدنى من الخبرة: 2 سنوات

وأوضحت الهيئة أنها تحتاج إلى ممثل خدمه عملاء ‏، مجموع الوظائف: 3، دوام كامل؛ بينما المستوى الوظيفي:

موظف مهني التعليم : دبلوم؛ فيما الحد الأدنى من الخبرة: 3 سنوات، كما تحتاج إلى مشرف خدمات عملاء ‏، دوام كامل، المستوى الوظيفي: موظف مهني، لديه شهادة بكالوريوس، الحد الأدنى من الخبرة: 2 سنوات.

وأضافت مدير علاقة، تفاصيل عن الوظيفة، القسم: خدمة العملاء ودعمهم، مجموع الوظائف: 2، نوع الوظيفة: دوام كامل، المستوى الوظيفي: موظف مهني، التعليم : شهادة بكالوريوس، الحد الأدنى من الخبرة: 4 سنوات.

وأشارت إلى أنها تحتاج إلى سكرتير المركز ‏، القسم: السكرتارية والإداريين ومكاتب الاستقبال، مجموع الوظائف: 2، نوع الوظيفة: دوام كامل، المستوى الوظيفي: موظف مهني، التعليم : شهادة بكالوريوس، الحد الأدنى من الخبرة: 2 سنوات؛ بينما للتقديم من خلال الرابط التالي: هنا