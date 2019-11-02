هيئة الأوقاف توفر 9 وظائف شاغرة
كشفت الهيئة العامة للأوقاف عن توفر وظائف شاغرة، للعمل في مدينة الدمام، وهي موظف استقبال في قسم السكرتارية والإداريين ومكاتب الاستقبال؛ مجموع الوظائف: 1، ونوع دوام كامل؛ بينما المستوى الوظيفي: موظف التعليم : مدرسة ثانوية أو أقل، الحد الأدنى من الخبرة: 2 سنوات
وأوضحت الهيئة أنها تحتاج إلى ممثل خدمه عملاء ، مجموع الوظائف: 3، دوام كامل؛ بينما المستوى الوظيفي:
موظف مهني التعليم : دبلوم؛ فيما الحد الأدنى من الخبرة: 3 سنوات، كما تحتاج إلى مشرف خدمات عملاء ، دوام كامل، المستوى الوظيفي: موظف مهني، لديه شهادة بكالوريوس، الحد الأدنى من الخبرة: 2 سنوات.
وأضافت مدير علاقة، تفاصيل عن الوظيفة، القسم: خدمة العملاء ودعمهم، مجموع الوظائف: 2، نوع الوظيفة: دوام كامل، المستوى الوظيفي: موظف مهني، التعليم : شهادة بكالوريوس، الحد الأدنى من الخبرة: 4 سنوات.
وأشارت إلى أنها تحتاج إلى سكرتير المركز ، القسم: السكرتارية والإداريين ومكاتب الاستقبال، مجموع الوظائف: 2، نوع الوظيفة: دوام كامل، المستوى الوظيفي: موظف مهني، التعليم : شهادة بكالوريوس، الحد الأدنى من الخبرة: 2 سنوات؛ بينما للتقديم من خلال الرابط التالي: هنا
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