إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في جدة

حسن الزهراني (صدى):

أزالت أمانة جدة ممثلة في بلدية بريمان الفرعية تعديات على أراض جنوب حي الحمدانية شرق المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية بريمان الفرعية م. أحمد الزهراني أن التعديات التي قامت البلدية بإزالتها مؤخرا، كانت تقع ضمن أراضي خصصت لـ مشروع منتزهات يجري تنفيذه لخدمة المنطقة، .

مبيناً أن التعديات تمثلت في إنشاء أسوار وأحواش وغرف سكنية غير نظامية و بدون مستمسكات شرعية، أو تراخيص بناء وأضاف م. الزهراني أن مراقبي البلدية قد نفذوا عمليات الإزالة بمشاركة قوة أمنية دعمت أعمال لجان الإزالة على المواقع التي تم رصدها.