بعيدا عن العقاقير.. طريقة بسيطة وفعالة لعلاج القولون العصبي

برلين(صدى):

يعد مرض القولون العصبي من أكثر الأمراض شيوعاً على الإطلاق ، والذي يسبب آلام في المعدة وإضطرابات معوية حادة .

ورغم لجوء غالبية المرضى إلى العقاقير الطبية والتغذية الصحية ، فإن الأطباء كشفوا عن طريقة جديدة أكثر إمتاعاً وتأثير في علاج هذا المرض المزعج .

ووفقاً لإذاعة “دويتشه فيله ” الألمانية ، فإنه يمكن الخلاص من القولون العصبي من خلال الطرق التالية :

1- حمام ساخن أو نزهة على الأقدام ، فعن طريق التخلص من التوتر ستقضي على السبب الرئيسي وراء القولون العصبي ، فقط عن طريق التنزه بالمشي أو الإستحمام بالماء الساخن .

2- لاتفكر كثيراً وابتعد عن القلق ، إذ يؤثر بشكل مباشر على الهضم ويسبب التشنجات والقئ وفقدان الشهية .

3- استشر الطبيب قبل تناول أي مضاد للإكتئاب لأنها تؤثر على الجهاز العصبي المعوي وبالتالي على عمل القولون .