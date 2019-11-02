دراسة جديدة.. الحصبة تعيد جهاز المناعة للصفر 

أمستردام(صدى):

أوضحت دراسة أن فيروس الحصبة الذي عاد للظهور على مستوى العالم، يصيب الجهاز المناعي بشكل مماثل لفيروس الإيدز، لكن بوتيرة أسرع.

وأجريت دراسة جديدة، على 77 طفلا من هولندا غير ملقّحين ضد الحصبة، وتبين أن هذا الفيروس يمحو الجراثيم (مسببات الأمراض) السابقة من ذاكرة الجسم، ولذلك يمسح ذاكرة جهاز المناعة.

وأزال الفيروس 11 إلى 73% من الأجسام المضادة المسؤولة عن وقاية الأطفال، وهي بروتينات دم مسؤولة عن “تذكر” مواجهات سابقة مع المرض، ما يجعل بعض الأطفال يتمتعون بحصانة مشابهة لتلك التي يملكها طفل حديث الولادة.