يحيى الفخراني مرشح لفيلم كرتوني فرعوني

القاهرة(صدى):

رشح السيناريست بشير الديك، الفنان المصري يحيي الفخراني للمشاركة بصوته في بطولة فيلم صور متحركة مصري يكتبه حالياً، والذي سيتناول تأثير الحضارة الفرعونية على الإنسانية.

وأوضح بشير الديك أنه سيخرج الفيلم بعد فيلمه ” الفارس والأميرة “، الذي عُرض أخيراً في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، الذي كتبه أيضاً.

وفي السياق نفسه، قال أنه سيبدأ التنفيذ بعد الانتهاء من كتابته مباشرة، لافتاً إلى أنه تحمس للتجربة بعد ردود الفعل الإيجابية على ” الفارس والأميرة “.