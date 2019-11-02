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بالصور.. مشاهد خلابة من فوق بحيرة «فيضة القلت» وتوافد كبير للمتنزهين

بالصور.. مشاهد خلابة من فوق بحيرة «فيضة القلت» وتوافد كبير للمتنزهين
نايف السالم(صدى):

وثقت كاميرات المصورين مشاهد خلابة لأجواء فيضة القلت التي تشهد توافد كبير عليها للإستمتاع بجوها المعتدل ومناظرها الطبيعية الخلابة .

وأظهرت الصور التي إلتقطها المصور “محمد عثمان الطويل ” بعدسته الطائرة السحر الأخًاذ لبحيرة فيضة القلت التي تشكلت في قلب صحراء حفر الباطن على طول 3 كلم ، وعرض 1.5 كلم .

وشهد الموقع الساحر إقبال كبير من جانب الأسر القادمة من مدينتي حفر الباطن ورفحا ومحافظات القصيم وسدير .

أما هطول الأمطار على مدى الأيام الماضية فقد زاد من جمال الطبيعة بعد صفاء السماء وتحسن الأجواء التي أضحت ربيعية .

الجدير بالذكر أن فيضة القلت سُميت بذلك نسبة إلى المنخفض الصخري الذي تتدفق عبره مياه الأمطار المسمى بـ “قلت ” أو ” قلتة ” ، فيما تقع البحيرة الساحرة على بعد 40 كلم على طريق “حفر الباطن – رفحاء” .

 

 

 


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