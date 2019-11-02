تركي آل الشيخ يرد على إعلامي مصري: «أنا مش جمعية خيرية»

نواف السالم(صدى):

احتل المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه الترند في مصر، وذلك بعد رده على فيديو الإعلامي أحمد عفيفي المتحدث السابق لنادي بيراميدز المصري الذي انتقد عودته إلى النادي الأهلي من جديد ومقولة «اللي هيلعب معانا يستحمل ويتعور».

وكتب آل الشيخ معلقاً على فيديو عفيفي: «في البداية أحب أشكرك على صراحتك بس برضه عاوز منك تستحمل صراحتي وأنا أخوك وانت عارف يا أحمد معزتك عندي (ومادام نزلت الموضوع في صفحتك على الملأ هرد زيك على الملأ).

وأضاف: «أولاً هل حد قال ليك من البداية أو ميعرفش إني بشجع في مصر الأهلي؟!، ثانياً: هل أنا لما زرت غير الأهلي في فترة الخلاف هل كنت شخصية نكره ولا وزير سعودي ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ورئيس اتحاد التضامن الإسلامي؟!».

وتابع رده على عفيفي: «تالث حاجة: هل قدمت شيئا أو لم أقدم ؟! رابع حاجة: إنى مش جمعية خيرية يا أخي الكريم أو حد ممكن يفرض على أقدم أو لا أقدم، خامس حاجة أنا قررت وبوضوح أني لن أدعم بعد اليوم إلا الفريق اللى بشجعه».

واختتم آل الشيخ رده:«سادس حاجة: وملهاش علاقة بالموضوع .. هزور الخطيب قريباً أطمن عليه لو حابب تزعل زيادة وستفضل أخ وعزيز يا كابتن… واللي يلعب… كمل براحتك».