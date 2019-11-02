10 فوائد خيالية لعشبة الميرمية لتسكين الآلام والوقاية من الأمراض المزمنة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يشتهر نبات الميرمية بقدرته على تسكين الآلام نظراً لإحتوائه على عناصر هامة ، سواء من خلال الزيوت المستخلصة منه أو من خلال منقوع العشب .

وكشف خبراء طب الأعشاب عن فوائد هامة لنبات المرمرية للوقاية من بعض الأراض ، وذلك على النحو التالي :

1- الحد من تسوس الأسنان : حيث تحتوي على خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا مما يقلل من التسوس ويمنع رائحة الفم الكريهة .

2- خفض نسبة السكر بالدم : إذ لها مفعول قوي ولكن مع استشارة الطبيب بحيث لا يتداخل تأثيرها مع الأدوية اللازمة .

3- علاج الإسهال : نظراً لإحتوائها على نسبة عالية من الألياف التي تنظم حركة الأمعاء .

4- تحسين الذاكرة : لإحتوائها على مضادات أكسدة تقاوم الزهايمر .

5- تسكين الآلام وعلاج إلتهاب الأعصاب لإحتوائها على مضادات إلتهاب طبيعية .

6- تقوية الجهاز المناعي : نظراً لإحتوائها على معادن وفيتامينات وضادات أكسدة .

7- تقوية العظام : إذ تحتوي على فيتامين “هـ” المضاد للهشاشة .

8- تحد من أعراض انقطاع الدورة الشهرية ، كالتعرق والهبات الساخنة .

9- تقي من السرطان ، حيث تكافح الشوارد الحرة المسببة للأورام .

10- تحمي القلب من الأمراض : لإحتوائها على مركب “سالفجينين ” الهام لصحة القلب .