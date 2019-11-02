10 فوائد خيالية لعشبة الميرمية لتسكين الآلام والوقاية من الأمراض المزمنة
يشتهر نبات الميرمية بقدرته على تسكين الآلام نظراً لإحتوائه على عناصر هامة ، سواء من خلال الزيوت المستخلصة منه أو من خلال منقوع العشب .
وكشف خبراء طب الأعشاب عن فوائد هامة لنبات المرمرية للوقاية من بعض الأراض ، وذلك على النحو التالي :
1- الحد من تسوس الأسنان : حيث تحتوي على خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا مما يقلل من التسوس ويمنع رائحة الفم الكريهة .
2- خفض نسبة السكر بالدم : إذ لها مفعول قوي ولكن مع استشارة الطبيب بحيث لا يتداخل تأثيرها مع الأدوية اللازمة .
3- علاج الإسهال : نظراً لإحتوائها على نسبة عالية من الألياف التي تنظم حركة الأمعاء .
4- تحسين الذاكرة : لإحتوائها على مضادات أكسدة تقاوم الزهايمر .
5- تسكين الآلام وعلاج إلتهاب الأعصاب لإحتوائها على مضادات إلتهاب طبيعية .
6- تقوية الجهاز المناعي : نظراً لإحتوائها على معادن وفيتامينات وضادات أكسدة .
7- تقوية العظام : إذ تحتوي على فيتامين “هـ” المضاد للهشاشة .
8- تحد من أعراض انقطاع الدورة الشهرية ، كالتعرق والهبات الساخنة .
9- تقي من السرطان ، حيث تكافح الشوارد الحرة المسببة للأورام .
10- تحمي القلب من الأمراض : لإحتوائها على مركب “سالفجينين ” الهام لصحة القلب .
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