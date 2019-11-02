بالفيديو.. «مصعد» يحتجز أمير وأحد مرافقيه بعد تعطله

نايف السالم(صدى):

كشف الأمير ناصر بن نواف، عن احتجازه هو وأحد مرافقيه داخل أحد المصاعد بعد تعطله بهما، وسط محاولات من الدفاع المدني لإنقاذهما.

وأظهر مقطع فيديو، الأمير ” ناصر ” ومرافقه وهما داخل المصعد يتبادلا الحديث بينما رجال الدفاع المدني يحاولان إنزال المصعد، فيما قال الأمير: ” قاعد ينزل كفو.. بيض الله وجيهكم.. الحمد لله ” .

وعقب الخروج من المصعد، علق الأمير ناصر: ” الحمد لله أبشركم احنا طلعنا.. واحنا بخير وصحة وسلامة لكن جتنا كتمه الله يكفينا نعوذ بالله من يوم القيامة والقبر، والدفاع المدني والله ما قصروا، في البداية أنا قلت يطولوا وينهم؟ 10 دقائق ربع ساعة كانوا محضرين، وعندهم حالة ثانية بعد، الله يبيض وجوههم ” .