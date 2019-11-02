مكان مقتل «البغدادي» يكشف علاقة تركيا بـ داعش

وكالات(صدى):

كشف مكان مقتل أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم ” داعش ” الإرهابي، قرب الحدود التركية وفي منطقة داخل سوريا يوجد لتركيا، عن شبهات بشأن علاقة أنقرة بـ ” داعش ” .

وتحدث الكاتب إيلي ليك في مقال رأي نشرته وكالة ” بلومبيرغ ” عن تفاصيل ذلك، حيث يشير إلى أنه في بداية الصراع في سوريا، سمحت المخابرات التركية بتسلُّل مسلحين من أوروبا وإفريقيا وبقاع أخرى إلى سوريا.

ويستند الكاتب لواقعة أخرى

وهي أن الولايات المتحدة توصلت إلى أن قياديًّا بارزًا في داعش، وهو المسؤول المالي للتنظيم انتقل عام 2017 للإقامة في تركيا.

كما أن قوات سوريا الديمقراطية التي تناصبها تركيا العداء وتشنّ معركة ضدها، هي التي ساعدت الولايات المتحدة في الوصول إلى أماكن اختباء ” البغدادي والمهاجر ” .