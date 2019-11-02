فروق غريبة عن الاعتناء بالمواليد الصبيان والبنات 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعاني نساء كثيرات من صعوبة في الاعتناء بالمواليد الجدد، فهن يجهلهن بعض الأصول فيما يتعلق بالاعتناء بهم، وخاصة إذا كانت المرأة أصبحت أماً للمرة الأولى.

وتعتقد كثيرات من النساء أنه ليست هناك فروق بين الاعتناء بالمواليد الصبيان والمواليد البنات، ولكن هناك فروق غريبة من حيث الاعتناء بالمولود الصبي والمولود الأنثى.

ونستعرض بعض الفروق التي تبدو غريبة للبعض فيما يتعلق بالاعتناء بالمواليد الصبيان، لذلك لابد من الانتباه إلى حقيقة وجود الفروق بينهما من حيث الاعتناء بهم في الصغر:

أولاً.. تغيير حفاظ الصبي أصعب من تغيير حفاظ الأنثى، وهي حقيقة، فوجود حجم المنطقة التناسلية الكبيرة نوعاً ما عنده يجعل مساحة التلوث تبدو أوسع عند تغيير الحفاظ.

ثانياً.. العضو التناسلي للمولود الصبي قد يكون معرضاً لالتهابات مستمرة، لأنه بعد فترة يتحول إلى دمية للصغير يلعب بها.

ثالثاً.. إحراج الأم في إطلاق التسميات على العضو التناسلي للصبي والفتاة: فبعض الأمهات، يسعين إلى إطلاق أسماء أخرى حتى أنهن قد يواجهن بعض الاحراج في إطلاق عدد كبير من التسميات.

رابعاً.. إطلاق الغازات عند المولود الصبي أقوى من حيث الصوت والرائحة: عند المولود الأنثى.

خامساً.. ليست هناك خيارات ألبسة كثيرة أمام المولود الصبي: وهذه تعتبر ميزة بالنسبة للأم؛ لأن المولود الصبي ليس بحاجة إلى خيارات كثيرة من الألبسة.

سادساً.. المولود الصبي يتأخر في الكلام، وهذا ما تؤكده الدراسات العالمية فإن هذه الحقيقة تنطبق على 67% من جميع المواليد الصبيان في العالم.

سابعاً.. لا تشعري بالعصبية إذا شاهدت مولودة صديقتك قد مشت قبل طفلك: فحسب الدراسة أن نسبة 30% المواليد الصبيان قد يتأخرون في المشي أيضا، فهذا أمر طبيعي.

ثامناً.. الأب يشارك أكثر في الاعتناء بالناحية التناسلية للمولود الذكر، حيث إن نسبة 70% من الآباء يميلون إلى مساعدة الزوجة في تنظيف الناحية التناسلية للمولود الصبي في مقابل 30% للمواليد الأناث.

تاسعاً.. مشاركة الأب في اللعب مع المولود الذكر تزعج بعض النساء، فقد يشاركه اللعب والمزاح بشكل مكثف، وعندما ينتهي يترك كل شيء في فوضى.