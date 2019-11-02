والدة «رونالدو» تهاجم مسؤولي كرة القدم وتصفهم بـ المافيا
فتحت دولوريس ألفيرو، والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، النار على مسؤولي كرة القدم في العالم؛ دفاعًا عن حق نجلها.
وعن ذلك، قالت والدة ” رونالدو ” : ” لو لم تكن هناك مافيا في كرة القدم، فإن رونالدو كان يمكنه الحصول على المزيد من الجوائز الفردية على الصعيد العالمي ” .
وأضافت: ” لو كان رونالدو إنجليزيًا أو إسبانيًا فإن الأمر كان سيتغير تمامًا ” .
يُذكر أن ” رونالدو ” فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات، إلا أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، تفوّق عليه مؤخرًا، بعد أن نال تلك الجائزة كأفضل لاعب في العالم لعام 2019.
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