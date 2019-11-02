والدة «رونالدو» تهاجم مسؤولي كرة القدم وتصفهم بـ المافيا

طلال الغامدي(صدى):

فتحت دولوريس ألفيرو، والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، النار على مسؤولي كرة القدم في العالم؛ دفاعًا عن حق نجلها.

وعن ذلك، قالت والدة ” رونالدو ” : ” لو لم تكن هناك مافيا في كرة القدم، فإن رونالدو كان يمكنه الحصول على المزيد من الجوائز الفردية على الصعيد العالمي ” .

وأضافت: ” لو كان رونالدو إنجليزيًا أو إسبانيًا فإن الأمر كان سيتغير تمامًا ” .

يُذكر أن ” رونالدو ” فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات، إلا أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، تفوّق عليه مؤخرًا، بعد أن نال تلك الجائزة كأفضل لاعب في العالم لعام 2019.