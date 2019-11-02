فوائد مذهلة للجبنة الموتزريلا وحقيقة علاقتها بالسمنة

أميرة خالد(صدى):

تستخدم الجنبة الموتزاريلا في العديد من الوجبات أشهرها البيتزا نظراً لما تضيفة من مذاق وشكل خاص للفطائر والأطباق المختلفة .

وأكد خبراء التغذية أن الجبنة الموتزريلا ذات قيمة غذائية عالية ، وعلى خلاف ما يعتقد الكثيرون فغالبية مكوناتها مائية لذا فإنها ذات سعرات حرارية منخفضة ، وتعتبر مناسبة لمن يعتمدون على حمية غذائية .

ومن أبرز فوائد الجبنة الموتزريلا القيم الغذائية التالية :

1- يحتوي 250 جم منها على 18 % من الإحتياجات اليومية لجسم الإنسان للكالسيوم .

2- تحتوي على نسبة مرتفعة من الفسفور الذي يعمل على الإمتصاص الجيد للكالسيوم .

3- تحتوي على بروتينات تساعد على الشعور بالشبع .

وتعود تسمية الجبنة الموتزريلا إلى معنى القطع في اللغة الإيطالية إذ تعتمد صناعتها على اللف والتقطيع ، والأصل فيها صناعتها من لبن الجاموس إلا أنه مع زيادة الطلب عليها إتجه المصنعون للبن الأبقار .